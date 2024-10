Wir verlosen Tickets für den Super10Kampf

Es ist ein Event der Superlativen, der die besten Sportlerinnen und Sportler der Schweiz zusammenbringt. Legenden wie Simon Ehammer, Chiara Leone und Andri Ragettli treten am 1. November im Zürcher Hallenstadion an, um sich am Super10Kampf von Sporthilfe in packenden Duellen zu messen. Spass und Unterhaltung ist garantiert, wenn die Profis in ihnen fremden – und völlig verrückten – Spielen antreten.