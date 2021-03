Dass ihr Corona einen fetten Strich durch den Herbst ihrer Karriere macht, wie Nina Burri sagt, schmerzt sie. Nach deren Ende könnte sie sich eine Tätigkeit in den Medien, in der Psychologie oder im Tourismus vorstellen. «Ich bin momentan am Abklären, was möglich wäre.» Zuvor hofft sie allerdings, sich noch dieses Jahr wieder verbiegen zu können – auf der Bühne und nicht nur zu Hause.