Der Gesamt-Weltcupsieger kennt die Angst selber aber auch. Früher, wenn er vom 10-Meter-Turm im Schwimmbad sprang, heute vielleicht, bevor er sich für eines seiner spektakulären Videos von einer 24-Meter-Klippe stürzt. Doch wie bei seinen Sprüngen auf den Ski nähert er sich dort Schritt für Schritt an das Extrem an. «Man steigert sich jeweils bis zum Sprung. Dann brauchts gar nicht mehr so viel Mut», sagt er im SI.Talk. «Persönlich bin ich gar nicht eine so mutige Person.»