Ultimativer, langanhaltender Glanz ist angesagt: Lack-Lippen in Signalrot sind dank Chanel der schönste Beauty-Trend in diesem Frühjahr. Modemacherin Virginie Viard (61) liess ihre Models bei der Fashion-Show der Haute-Couture-Kollektion für Frühjahr und Sommer 2023 mit leuchtend roten Lippen über den Laufsteg flanieren. Ein Look, der sich jetzt, wo der Frühling tatsächlich im Anmarsch ist, in die tägliche Make-up-Routine eingliedert. Signalrote Lack-Lippen à la Chanel sind sowohl tagsüber als auch abends ein wahrer Eyecatcher.