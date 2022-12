Nach Very Peri, einem sanften Lila, und Greenery, einem erfrischenden Grün, hat es also ein Ton aus der Familie der Purpurschattierungen geschafft. Angesiedelt irgendwo zwischen Rot und Blau. Für Modeprofis ist das wenig überraschend. Schliesslich erlebten derartige Töne unter dem Synonym Barbiecore im Jahr 2022 bereits ein spektakuläres Comeback. Ob die Vorfreude auf den 2023 erscheinenden Barbie-Blockbuster mit Margot Robbie, 32, und Ryan Gosling, 42, in den Hauptrollen schuld daran ist oder die Sehnsucht nach unbeschwerten Kindheitstagen wächst, steht dabei nicht fest. So oder so: Magenta ist aktuell gefragter denn je.