Anekdoten aus dem Dating-Leben

Dann all die Männer, die in einer offenen Beziehung sind. In sein Dating-Profil schreibt das keiner, man erfährts so schleichend, manchmal beim ersten Date, manchmal auch später. Ich geh schwer davon aus, dass in 80 Prozent der Fälle ihre Frauen oder Freundinnen keine Ahnung von der Offenheit ihrer Beziehung haben. Und bei den anderen 20 Prozent artets zu einem Wettbewerb aus: Die Partnerin hat noch einen anderen Typen am Start, ich brauche ganz dringend auch jemanden. Meine Lust, dieser Jemand zu sein, hielt sich in engen Grenzen.