Schliesslich siegte meine Neugier, und ich meldete mich erst mal bei Bumble an. Auf dieser App muss die Frau den Mann anschreiben, umgekehrt geht nicht. Was nicht vor hirnlosen Idioten schützt, wie ich später herausfinden sollte, aber so machte mir das Ganze nicht ganz so viel Angst. Ich schmiss ein paar Fotos auf mein Profil, ohne gross zu überlegen. Und ohne Filter. Wenns es zu einem Treffen kommen würde, konnte ich mich ja auch nicht filtern, also spielte ich lieber gleich von Anfang an mit offenen Karten. Zumindest fast. Meinen richtigen Namen anzugeben, brachte ich nicht übers Herz. Auf die Frage, wonach ich suchte, klickte ich «das weiss ich noch nicht» an, und schrieb einen Satz dazu, von dem ich ziemlich sicher war, dass er die Spreu vom Weizen trennen würde: «Ich fände es nicht ganz falsch, wenn du «das» und «dass» unterscheiden kannst.»