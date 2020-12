Der Bundesrat hat am 11. Dezember härtere ­Massnahmen für die ganze Schweiz beschlossen und gleichzeitig auch Ausnahmen für einzelne Kantone ermöglicht. Den einen geht das zu ­wenig weit, für andere gibt es bereits jetzt viel zu viele Einschränkungen. In diesem Beinahe-­Glaubensstreit geht vergessen, was eigentlich das Hauptziel und die Aufgabe der Regierung ist: die Gesund­heit und das Leben der Bevölkerung zu schützen.