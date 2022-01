Ich war fünfzehn, als mein Vater – selbst deklarierter Alt-68er – mich fragte, ob ich eigentlich schon mal gekifft habe. Hatte ich nicht. «Dann wirds langsam Zeit», meinte er. So kam es, dass ich meinen ersten Joint gemeinsam mit meinem Papa zu Hause auf dem Balkon rauchte. So viel sei schon mal verraten: Es blieb zwar nicht der letzte, aber ich kann die Male, an denen ich an so einem Glimmstängel zog, an zwei Händen abzählen. Und ich bin immerhin schon Mitte vierzig.