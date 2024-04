Es kommt auf die Situation an

So lese ich dieser Tage mal wieder, wie sich Herren darüber aufregen, dass man Damen keine Komplimente mehr machen darf. Und die Damenwelt reagiert mit Zuspruch oder dem Gegenteil. Meinem Sohn, der auch schon Verunsicherung in dieser Sache geäussert hat, antworte ich nun hier stellvertretend für alle Männer, die Mühe mit Komplimenten haben: Lieber Sohn, es kommt – wie fast immer im Leben – auf die Situation an. Wenn du ein Mädchen am Bahnhof abholst, sie steigt aus dem Zug und du sagst ihr, dass sie toll aussieht, ist das grossartig. Wenn sie in dieser Situation statt «Du siehst toll aus» versteht «Ich will sofort Sex mit dir» oder «Du bist zwar strohblöd, siehst aber gut aus», renn weg, denn dann hat sie die Sache mit der Gleichberechtigung grundsätzlich falsch verstanden, und du wirst nie etwas sagen können, das in ihren Augen okay ist.