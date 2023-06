Geena Davis, Sie sind nach Zürich gekommen, um über Gleichstellung in der Medien- und Filmbranche zu sprechen. Warum ist das Thema so wichtig für Sie?

Wir alle haben unbewusst Rollenbilder im Kopf. Das liegt an unserer Kultur, an der Art, wie wir Frauen generell dargestellt sehen, von unserer frühesten Kindheit an. Was wir am Bildschirm sehen, reflektiert unsere Gesellschaft – und umgekehrt. Deshalb finde ich es von grösster Wichtigkeit, dass wir, und vor allem auch unsere Kinder, nicht ständig Klischees vorgesetzt bekommen.