Das klingt jetzt so, als wäre ich über-ängstlich. Vielleicht bin ich das ja tatsächlich. Trotzdem – oder sogar gerade deswegen – wage ich zu behaupten, dass ich meine Kinder nie in Watte gepackt habe. Im Bewusstsein, dass ich nicht verhindern kann, dass sie mal auf die Nase fallen oder sich die Finger verbrennen, habe ich sie oft machen lassen. Was man ausblenden muss, ist die latente Furcht, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Es gibt auch so noch unzählige Situationen, in denen diese hochkommt. Und eben: Vorbei geht sie nicht. Man mag milde lächeln über wache Teenager-Eltern, die erst dann einschlafen können, wenn die Kids zu Hause sind. Aber die Vorstellungen, die einem da so durch den Kopf gehen, sind alles andere als lustig. Vor allem, wenn einer dieser Teenager noch mit dem Töff unterwegs ist. «Ach», meint jener Teenie, als er nach Mitternacht zu Hause eintrudelt. «Wenn ich gewusst hätte, dass du eh noch wach bist, hättest du mich abholen können. Dann hätte ich Benzin gespart.» Was soll ich sagen – de Kindes Pragatismus ist beeindruckend. Ich könnte mir eine Scheibe davon abschneiden.