Lustige Anekdote

So unromantisch erfuhr Luca Hänni, dass Christina schwanger ist

Luca Hänni und seine Christina gewähren in ihrem Podcast private Einblicke. In der zweiten Folge verraten sie, warum Luca in der Apotheke keine Schwangerschaftstests holen kann, wie sie das Problem gelöst haben. Und, dass sie die Ostertage nicht in der Schweiz verbringen werden.