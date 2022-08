Ich habe keinen Urlaub und arbeite im Homeoffice, wenn ich nicht unterwegs bin. Mein Bedarf an Nahrungsaufnahme findet zu den gewohnten Zeiten statt. Meine Kinder hingegen schneien gerade rein und raus, wie es ihnen passt, und haben zu irgendwelchen Unzeiten das Bedürfnis nach einer warmen Mahlzeit. Die man sich halt in diesem Fall selbst kocht. Und danach selbst aufräumt. Das ist nicht immer ganz einfach, auch für mich nicht. So hat kürzlich Kind 1 die Spülmaschine ausgeräumt, worauf ich am nächsten Tag nichts mehr gefunden habe in der Küche. (Ist es echt so schwierig, die Kaffeetassen einfach dort hinzustellen, wo auch die anderen Kaffeetassen sind?) «Ich mach das halt auf meine Weise», sagte das Kind auf meinen Tadel hin.