Aber wisst ihr, was mich am meisten reizt, am Gedanken, keine Kinder zu haben? Ich hätte zwei Drittel weniger Sorgen. Nämlich nur meine eigenen. Kein Kopfzerbrechen über Schulnoten und Lehrstellen. Kein Wachbleiben, bis Kind 1 vom Ausgang heimkommt. Kein ungutes Gefühl, wenn Kind 2 spätabends mit dem Mofa unterwegs ist. Und ich müsste nur für mich selbst denken und organisieren. Was wäre das für ein Leben! Ich könnte einfach irgendwo hinziehen, ohne an die Ausbildungs-Orte der Kinder gebunden zu sein. Ich müsste nur meine eigene Agenda im Kopf haben, und nicht noch ständig zwei weitere, mit denen meine abgeglichen werden muss. Ich könnte jeden Abend und jedes Wochenende, an denen ich nicht arbeite, genauso gestalten, wie ich will, ganz ohne schlechtes Gewissen. Liebe Kinderlose, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihrs habt!