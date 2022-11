Ziehe ich mich zu jung an oder sie sich zu alt?

Aber eben: Heute ziehen sich Mütter und Teenager-Töchter gar nicht mehr so unterschiedlich an. Oder seht ihr einen riesigen Unterschied, wenn ihr bei den Klamotten-Dealern eures Vertrauens von der «normalen» zur «jungen» Abteilung schlendert? Ich nicht – vielmehr wundere ich mich immer wieder mal drüber, dass sich in letzterer Teile befinden, die direkt aus den Siebzigern oder Achtzigern entsprungen scheinen, und über Band-Shirts von Bands, von denen die Teens noch nie was gehört haben.