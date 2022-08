Letizia und Sofia von Spanien im pinken Partnerlook

Es ist August, heiss und Ferienzeit. Auch im spanischen Königshaus. Für die Blaublüter bedeutet das, wie für viele von uns auch: Ab in den Süden. Um genau zu sein: Auf nach Mallorca. Eine Auszeit auf der balearischen Insel ist im royalen Königskalender alle Jahre wieder ein fixer Termin. Während König Felipe seine Ferien für einen Kurztrip nach Kolumbien unterbrechen muss, flanieren die Damen des Hauses unbeschwert über den abendlichen Markt an der Promenade Passeig Sagrera in Palma.