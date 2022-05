Blaues Wunder

Trotz des wechselhaften Wetters zu einem Kleid greifen, das an heissen Tagen zu unserer Dauer-Begleitung gehört? Wir sagen: Ja. Denn die momentan wohl schönsten Teile – das weiss auch Charlène – sind nicht aus kühlendem Leinenstoff, sondern aus festeren Materialien wie Denim. Eine simple und doch so stilvolle Antwort auf all unsere Übergangsfragen. Denim passt sich nahtlos an die wechselhaften Temperaturen an und ist sowohl zur Kälte am Morgen als auch zu wärmenden Sonnenstrahlen am Nachmittag ideal. Je nachdem wie man es stylt.