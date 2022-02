Diese Leggings-Modelle dominieren 2022

Angefangen hat die Vorliebe zum Stretch in den 1960er Jahren. Schon damals schmiegte sich die Leggings nicht nur beim Sport, sondern auch im restlichen Alltag an seine Träger*innen. Das wohl berühmteste Beispiel dieser Ära: Audrey Hepburn. Die Schauspielerin war ihrem schwarzen Modell so verfallen, dass sie es nicht einmal für ihre Filmrollen ablegen wollte. Auch acht Jahrzehnte später noch völlig verständlich. Schliesslich zaubert kein anderes Kleidungsstück solch schmale, ellenlange Beine wie die Leggings. Heute ist sie als zweite Haut förmlich mit uns verschmolzen. Zuhause auf dem Sofa, beim Brunch – sogar im Büro ersetzt sie die Hose. Damit es im Leggings-Game ja nicht langweilig wird, ist von Zeit zu Zeit ein kleines Update fällig.