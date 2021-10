5 Arten, Leggings herbsttauglich zu stylen

Sie kommt in bunten Nuancen und wilden Materialien und gilt dank ihres bequemen Komforts schon lange als die bessere Hose. Wer einmal in die Leggings steigt, kommt so schnell nicht mehr aus ihr heraus. Nach kurzer, modischer Verschnaufpause hält sie uns schon seit Jahren wieder in Gefangenschaft. Schleppt uns zum Workout, zum Brunch und ja, sogar im Büro weicht uns das hochelastische Piece nicht von der Seite. Dem Rest des Looks dabei die Show stehlen? Nicht so der Leggings Ding. Man könnte fast meinen, sie sei scheu. Bescheiden hält sie sich diese Saison in Schwarztönen zurück. Sucht andere Kleidungsstücke, die den Fame des Herbst-Fits ernten möchten.