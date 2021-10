SOS-Hilfe für eingelaufene Pullover

Jaja, wir sollten uns endlich angewöhnen, die Waschanleitung unserer Kleidung zu lesen, bevor wir sie in die Maschine stopfen. Nur ist man danach ja immer schlauer. Was also, wenn es schon zu spät ist und der Pullover bereits in der Kinderabteilung hängen könnte? Wer Geduld, Babyshampoo und ein Handtuch mitbringt, kann es tatsächlich schaffen, das geschrumpfte Textil wieder auf Normalgrösse zu weiten.