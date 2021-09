Diese Hose ist eine Investition wert, weil...

Jetzt bleibt nur die Frage offen, was die Hose so speziell macht, dass sie in Zeiten von Fast Fashion einfach nicht aus den Schränken verschwinden möchte. Das ist leicht beantwortet: Ihr Komfort. Die Oversize Pants schmeichelt nicht nur jeder Figur (geraden Körpern zaubert sie Kurven, Problemzonen versteckt sie), sie gilt zudem als unendlich bequem. Und: Kein anderes Kleidungsstück ist am Morgen so leicht aus dem Schrank gefischt, mit Basics kombiniert und wirkt am Ende so durchdacht, wie die Paperbag.