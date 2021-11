Das Label Rui entwirft Kleider wie Spinnennetze

«Love what makes you, you», so Ruis Slogan. Liebe das, was dich ausmacht. Das ist unsere Seele, unser Körper. Letzteren überzieht die LVMH-Special-Prize-Gewinnerin Rui Zhou mit netz-artigen Gebilden aus dünnem Stoff. Sie legt frei, verbindet das Bedeckende mit zum Zerreissen gespannten und mit Perlen verzierten hauchdünnen Schnüren, schafft Widersprüche. Der Brand mit Sitz in Shanghai und New York findet Schönheit im Unvollendeten und Zerbrochenen. Die Tops und Bodysuits sehen aus wie zerrissen, wie zerstört. Teilweise wie ungewollt kaputt gegangen. Dabei befindet sich Zhou auf der ständigen Suche nach diesem utopischen Raum zwischen Perfektion und Unvollkommenheit. Stärke in Verletzlichkeit zu finden – genau das sollen die Kompositionen der Chinesin widerspiegeln. Und damit könnte sie den Zeitgeist nicht besser treffen.