Royals und First Ladies lieben diese Schuhe

Das Leben als Frau mit diversen gesellschaftlichen Funktionen hat so seine Tücken. Das gilt nicht nur, was Privatsphäre, Beinfreiheit und die Nagellackwahl betrifft – auch das Schuhwerk kann man nicht einfach frei nach Laune wählen. Dass Königin Letizia oder First Lady Jill Biden in Sneakers gesichtet werden, kommt deshalb äusserst selten vor (aber klar, Ausnahmen bestätigen die Regel). Offene Sandalen oder gar unsere geliebten Flip-Flops? Unvorstellbar! Was also tun, wenn man im Sommer zwischen Kopfsteinpflaster und steinigen Wegen nicht auf Komfort verzichten möchte, aber Strandschuhe oder Sneaker keine Option sind? Die Lösung präsentieren uns gerade Königin Letizia und First Lady der amerikanischen Staaten Jill Biden während des NATO-Treffens in Madrid.