Zeigt her eure Füsse

Was vor kurzem noch Oran hiess, hört nun auf den Namen Chypre. Dabei sehen sich die Modelle doch fast zum Verwechseln ähnlich. Aber eben nur fast. Chypre ziert neben der ikonischen H-förmigen Spange auch noch einen Lederriemen, der den oberen Fussspann verschönert. Damit passt sich das ursprünglich filigrane Modell an den so omnipräsenten Dad-Sandals-Trend an – und spiegelt all das wider, was wir in diesem Jahr in einer Sandale suchen: Sie vereinen Coolness mit Simplizität und sehen trotzdem super edel aus.