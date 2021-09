Gekreppte Haare sahen noch nie so gut aus

Ursprung in den Siebziger

Erfunden wurde das Kreppeisen von Barbara Streisands Hairstylist 1972. Nachdem Streisand damit für Furore sorgte, erlebte der Hairstyle in den wilden 80ern seine Hochzeit und verschwand bis Anfang der 2000er in der Versenkung. Nun ist er wieder da, spaltet aber in unterschiedliche Lager. Entweder man eifert dem Y2K-Original nach und verwandelt nur einzelne Strähnen in die Zick-Zack-Wellen oder man kreppt den ganzen Schopf, setzt dafür aber auf grössere, tiefere Wellen.