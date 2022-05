Das Sandalen-Trend-Orakel für den Sommer 2022

Zeigt her eure Füsse, zeigt her eure Schuhe! Worin flaniert ihr so durch den Sommer? Wenn wir dem Who is Who der Modeszene Glauben schenken, dann gibt es da im Grunde genau vier Möglichkeiten. Nachdem im vergangenen Sommer Dad-Sandals, Crocs und Clogs den Mode-Olymp regierten, darf es in diesem Jahr wieder etwas filigraner, ja sogar nackter werden – was aber nicht bedeutet, dass der Komfort auf der Strecke bleibt. Relaxed geht es weiter. Aber seht selbst!