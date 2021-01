The First Lady is on

Jill zieht in Schweizer Sneakern ins Weisse Haus

Endlich dürfen auch die «First Dogs» Champ und Major mit in Amerikas Heiligstes. Ja, die beiden sind süss, aber: Jill Biden schwebt auf Schweizer Wolken neben ihren Schäferhunden her. Ihr wisst nicht, wo der Schuh drückt? Diese Sneaker stecken vielleicht längst auch an euren Füssen.