Letizia und ihr unerwarteter Mode-Zwilling

Letizia von Spanien ist für ihren ausgezeichneten Modegeschmack bekannt. Vor allem in der Welt der Royals macht ihr in Sachen Stil keine*r etwas vor. Das Beste an ihrer Garderobe: Neben sündhaft teuren Designerroben baumeln dort auch immer wieder mal erschwingliche Pieces dazwischen. So gerade wieder am Mittwoch geschehen. Zu den «Reina Letizia 2021»-Awards in Mérida schlüpfte die ehemalige Journalistin kurzerhand in ein schwarz-weisses Etuikleid der spanischen Modekette Mango. Zu kaufen ist es hierzulande für gerade einmal 80 Schweizer Franken. Sympathisch!