Letizia von Spanien nahm am Donnerstag an einer Veranstaltung der Stiftung Mutua Madrileña in Madrid teil. Zu ihrer schwarzen Hose und den High-Heels trug die Königin bei der Zeremonie, die am achten Tag des gewaltsamen Einmarsches Russlands in die Ukraine stattfand, eine Vyshyvanka. Eine traditionelle ukrainische Bluse mit Stickereien.