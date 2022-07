Brad Pitt nimmts locker im Männerrock

Zwar konnte bisher (noch) kein direkter Zusammenhang zwischen den steigenden Temperaturen und Pitts Look festgestellt werden – in einem Punkt sind wir uns aber sicher: Mit dem sommerlichen Ensemble setzt der Hollywoodstar ein Zeichen. Während andere nämlich das Gefühl haben, sich selbst bei Glut und Hitze in einem dunkelblauen Anzug aus festen Materialien zu quälen, inspiriert der Amerikaner zu erfrischenden Optionen. Und das, obwohl er dafür bekannt ist, eher selten aus seiner Mode-Komfortzone herauszutreten. Damit liegt Brad Pitt voll im Trend. Der Jupe für den Mann gewinnt nämlich immer mehr an Fahrt. Die Prominenz macht es vor: