Mein emotionales Spiegelbild

Die Frage ist für mich nämlich relativ leicht zu beantworten. Kind 2 ist mein emotionales Spiegelbild. Und genau deshalb hat es das Potenzial, mich so kolossal auf die Palme zu bringen wie niemand sonst auf der Welt. Weil ich mich über niemanden sonst so aufrege wie über mich selbst. Jedesmal, wenn das Kind so gleichgültig die Schultern zuckt und sagt «Sch mr egal», und ich weiss, dass es ihm wirklich egal ist, weil es nämlich das Kind ist, das nie weiss, was es will, aber immer, was es nicht will. Dann könnt ich schreien «entscheid dich doch mal, Mensch!» – im Wissen, dass ich mit diesem Satz genauso gut mein Spiegelbild anschreien könnte.