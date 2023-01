Das soll in keiner Art und Weise eine Kritik an dir und deinem Leben sein, liebe Yaël. Im Gegenteil. Ich finde grossartig, was du leistest, und wenn meine 18jährige Tochter in dir ein Vorbild sieht, kann ich das nur begrüssen. Aber selbst wenn wir alle 2023 alles schaffen könnten, was wir wollen – was ich stark bezweifle – müssen wir nicht immer alles schaffen, was wir könnten. Es ist auch 2023 total okay, nicht alles zu schaffen. Und das, liebe Frauen jeden Alters, sagt euch eine 47-jährige Mutter, die nicht alles geschafft hat, was sie wollte. Und mittlerweile ganz gut damit klarkommt.