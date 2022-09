Die gute Nachricht, was Geld betrifft in meinem Haushalt: Kind 2 verdient jetzt erstens ein bisschen was, und wohnt zweitens nur noch die halbe Woche zu Hause. Was das finanziell für mich heisst, lässt sich an einer seiner Kommentare zu einem Znacht vergangene Woche erahnen. Auf seinem Teller: Zwei Plätzli, je eine Portion Kartoffeln und Gemüse. Das Kind, mit einem verächtlichen Blick: «Gibts jetzt nur noch Kinderportionen oder was?» Zugegebenermassen, das Kind ist mittlerweile gut 1.85 Meter gross und wiegt 80 kg. Seine Ernährung ist nicht gerade günstig. Dass es seine Ausbildung nun im Hotelbereich begonnen hat, hat also einige Vorteile.