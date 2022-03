Mama ist ein Bankomat

Denn hier kommt das Wort «eigentlich» ins Spiel. Eigentlich sind die Regeln klar. In der Realität halten mich meine Kinder für so eine Art privaten Bankomaten. Einen, bei dem man nicht mal eigenes Geld auf dem Konto haben muss,notabene. Man kann sich dieses Paar Sneaker, das man unbedingt haben muss (und das Mama trotz aller Überzeugungsversuche nicht als Must eingestuft hat) eigentlich nicht leisten, weil man am Abend noch unbedingt mit Freundinnen Sushi essen gehen muss? Man kauft es sich trotzdem. Dann geht man mit den Freundinnen Sushi essen und hat zwei Möglichkeiten: Man leiht das fehlende Geld von einer Freundin und am nächsten Tag von Mama, um es zurückzugeben. Sie kanns ja dann vom Taschengeld abziehen. Eigentlich. Oder man ruft Mama vom Restaurant aus verzweifelt an: «Ich hab zu wenig Geld, kannst dus twinten? Du kriegst es zurück.» Eigentlich.