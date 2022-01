So funktionierts:

1. Hirse in einem Sieb unter kaltem Wasser waschen (bis das Wasser klar ist).

2. Das Getreide in einem Topf mit dreifacher Menge an Wasser aufkochen.

3. Wenn das Wasser kocht, Hitze reduzieren und die Hirse ca. 20 Minuten weiterköcheln lassen, bis das Wasser aufgesaugt ist.

4. Währenddessen Gemüse nach Wahl in dünne Streifen schneiden.

5. Hirse vom Herd nehmen und ca. 10 Minuten ziehen lassen.

6. Die Hirse wie gewohnt auf dem Nori-Blatt verteilen und die Sushis rollen.