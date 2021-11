Wie gesund ist Rohkost?

Rohkost, also Nahrung, die vor dem Verzehr nicht gekocht, gebraten, gedämpft oder auf einem anderen Weg mit Hitze behandelt wurde, haben wir wohl schon alle einmal gegessen. Sei es der Biss in den Apfel oder das Knabbern am Rüebli – rohes Obst und Gemüse schmeckt. Und soll dazu ja auch deutlich gesünder sein. Immerhin hält sich der Mythos, dass in unbehandelten Lebensmitteln mehr Nährstoffe stecken, beachtlich lang.