Esst ihr zu viel Salz? Checkt unsere Symptom-Liste

Im entfernten Kanada aber behauptet man nun etwas anderes. Sei doch alles gar nicht so tragisch, teilen uns Forscher*innen laut Beobachtungs-Studie mit: Zu viel Salz sei gar nicht so gesundheitsschädlich wie angenommen, ausserdem könne es sogar dabei helfen, Herz und Gefässe zu schützen, heisst es. Zum Problem werde ein würziges Leben erst dann, wenn man täglich über 12,5 Gramm ins Essen streut, beobachtete man. Ja, beobachtet wurde das. Nicht bewiesen. Es ist also weiterhin Vorsicht geboten.

Wer deshalb nun gerne erfahren würde, wo er oder sie sich so befindet auf der Salz-Dosis-Skala, der lese nun weiter. Könnt ihr nämlich folgende Fragen mit Ja beantworten, dann übertreibt ihr. Sorry, not sorry.