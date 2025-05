Auf den eigenen Körper hören

Und last but not least: Immer dem eigenen Wohlbefinden vertrauen. Nur, weil manche etwa auf Hülsenfrüchte schwören, bedeutet das nicht gleichzeitig, dass man sie selber auch super verträgt. Schreibt lieber auf, was eurem Körper guttut, und was bei euch besonders oft zum Blähbauch führt. Irgendwann habt ihr dann eine ausführliche, persönliche Liste mit verträglichen Speisen und solchen Gerichten, von denen ihr in Zukunft lieber die Finger lassen solltet.