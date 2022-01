Welches Vitamin ist eigentlich wofür gut?

Vitamin D

Vitamin D nehmen wir bekanntlich durch die Sonne auf. Es ist ein durch Licht in der Haut gebildetes Hormon und bedeutsam für Knochen, Zähne und Immunsystem. In geringen Mengen steckt es aber auch in Lebensmitteln wie Eigelb, Butter, Fettfischen wie Makrele oder Hering sowie in Pilzen. Im Winter ist die Sonnenstrahlung zumeist nicht ausreichend, weshalb Ärzte und Experten in der dunkeln Jahreszeit oft zu zusätzlichen Präparaten raten.