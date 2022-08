Ich erinnere mich also recht genau daran, dass man in dem Alter die Dinge, sagen wir mal, sehr subjektiv wahrnimmt. Trotzdem habe ich oft keinen blassen Schimmer, was in den Hirnen meiner Kinder vorgehen könnte. Ich glaub, bei Kind 1 spielt da drin einfach öfter mal Musik. So ein ganz lautes «Lalalalala», das alles andere übertönt. Zum Beispiel den Gedanken an Schule und an Lernen. Anders kann ich mir nicht erklären, wie man regelmässig erst am Abend vor einer Prüfung merkt, dass man noch lernen sollte, obwohl man seit mindestens einer Woche von der Prüfung weiss.