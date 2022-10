Ich bin sicher, dass mein Sohn etwas finden wird. Aber ich frage mich, wie schwer man es den Schulabgängerinnen und -abgängern in Zukunft noch machen will. Müssen künftig bereits 12-Jährige eine Lehrstelle haben, wenn sie auf dem Sprung in die Oberstufe sind, sonst haben sie keine Chance mehr? Was ist mit Kindern, die nicht so entscheidungsfreudig sind? Machen die halt einfach irgend etwas, egal obs ihnen gefällt oder nicht? Und wer es sich notenmässig halbwegs leisten kann, schleppt sich irgendwie durchs Gymi, aus dem einzigen Grund, dass man nicht weiss, was man sonst machen soll? (Was ja heute schon recht häufig der Fall ist). Schade. Gerade in Zeiten, in denen es überall an Fachkräften mangelt, sollte man es den jungen Menschen doch eher leichter machen statt so schwierig.