Nun, liebe «Parent Shamer» und lieber Papst. Es ist so: Kinderkriegen oder eben nicht hat absolut nichts mit Egoismus zu tun. Denn der Kinderwunsch ist erstens total individuell und zweitens vollkommen irrational. Hätte er auch nur im Geringsten irgend etwas mit Logik zu tun, würde in der heutigen Zeit kein Mensch dieser Welt Kinder wollen. Oder würdet ihr einen Vertrag unterschreiben, in dem steht, dass ihr jahrelang kompromisslos für das seelische und körperliche Wohl eines Tyrannen verantwortlich seid, für den ihr notabene auch noch finanziell aufkommen müsst, und euer einziger Lohn ist ab und zu ein Lächeln oder eine Umarmung? Also bitte!