Und wenn wir schon bei den Geständnissen sind: Ich war auch nicht wahnsinnig gern schwanger. Das Kotzen, das Zunehmen und die Wasseeinlagerungen im Körper finden vermutlich auch andere nicht so super. Aber ich hab während meiner beiden Schwangerschaften weder eine besondere Verbundenheit zu meinem Körper, noch zu meinem Baby gespürt. Und die verklärten Berichte derer, die sich nichts Grossartigeres vorstellen können, als die Bewegungen des Ungeborenen zu spüren, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Kind 1 zappelte in meinem Bauch mehr oder weniger ohne Unterbruch herum, am allerliebsten dann, wenn ich schlafen wollte. Kind 2 bewegte sich so gut wie gar nie, so dass ich mich ständig fragte, ob es noch lebt.