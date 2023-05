Kaiserschnitt-Shaming versteckt sich in harmlosen Sätzen

Dennoch sehen sich Mütter immer wieder in Erklärungsnot, wenn sie ihre Kinder per Kaiserschnitt zur Welt gebracht haben. Scheinbar harmlos formulierte Fragen, wie: «Warum hast du deine Kinder nicht normal zur Welt gebracht?», implizieren Kritik an der Geburtsleistung der Frau oder sogar an ihrer Qualität als Mutter.