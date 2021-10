Cheyenne Ochsenknecht über ihr Leben als Bäuerin

«Eigentlich ist es die Schuld von meinem besten Freund», erzählt Nino schmunzelnd. Dieser habe ihn nämlich auf ein Gruppendate mitgenommen, wohin er eigentlich gar nicht mit wollte. Cheyenne, die an und für sich auch nicht auf dieses Gruppendate wollte, ist da dann aber desgleichen wie Nino «irgendwie so reingerutscht» und so haben sich die beiden dann kennengelernt. Zu Beginn waren sie sich beide einig, dass sie eigentlich gar nicht auf der Suche nach jemandem seien. Doch irgendwie hat dann doch alles schneller funktioniert und gepasst, wie sich Cheyenne und Nino zu Beginn vorstellen hätten können. Seither sind die beiden ein Paar und haben sich aber nahezu zwei Jahre Zeit gelassen, um schliesslich den Schritt an die Öffentlichkeit zu machen.