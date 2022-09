Das Leben ist ja so oder so ein einziges Paradox, und ich habe das Gefühl, Kinder verstärken dieses noch. Man plangt so fest auf all diese Meilensteine hin – feste Nahrung, laufen, reden, Windelfreiheit, Schule, Schulabschluss – und wenn sie dann hier sind, wünscht man sich die guten alten Zeiten zurück. Wie oft hätte ich mir gewünscht, man könnte sie einfach wieder aufheben und im Kinderwagen anschnallen. Beim gefühlt siebenundvierzigsten WC-Stopp auf dem Weg in die Ferien wünscht man sich auch mal die Windeln zurück. Und wenn man zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen vor der Lehrerin sitzt, und nicht weiss, man sagen soll, weil mans echt nicht so schlimm findet, dass das eigene Kind ein anderes mit Kugelschreiber angemalt hat, träumt man nicht nur nachts von den Vor-Schul-Zeiten.