So bleibt das Tattoo schön

Die Wahl des Tattoo-Studios und die Farbe des Motivs überdenken

Bevor es ans Eingemachte geht, sollte man sich fragen: Möchte ich ein bestimmtes Tattoo wirklich dauerhaft unter der Haut tragen? Spontane Entscheidungen könnten letztendlich zu Reue führen. Wenn man weiss, was man möchte, geht es daran, den richtigen Tätowierer für das gewünschte Motiv zu finden. Dabei sollte vor allem auf die Stärken geachtet werden. Auf ihren Webseiten erklären die Künstler in der Regel, welche Art von Tattoos sie am liebsten stechen. Möchte man einen kleinen, feinen Schriftzug ist beispielsweise ein Fine-Line-Artist die beste Wahl. Andere haben sich hingegen auf grosse, bunte Motive spezialisiert, wieder andere auf Lettering oder Single-Lines. Um einen Eindruck der Arbeit zu erlangen, lohnt es sich, einen Blick auf die Social-Media-Auftritte der verschiedenen Anbieter zu werfen. Auch auf Hygiene sollte man Wert legen: Der Tattoo-Bereich sollte getrennt von anderen des Studios sein.