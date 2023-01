«Guten Morgen, gut geschlafen? Ich weiss, ich werds bereuen, wenn ich frage, aber warum bist du so früh wach in den Ferien? Und so gestresst? Was? Wer von deinen Freundinnen hatte die Idee, so früh morgens ins Thermalbad zu gehen? Du ja wohl sicher nicht. Du musst in zwanzig Minuten am Bahnhof sein? Na, dann würd ich mich mal sputen. Ich soll dich fahren? Stimmt was mit deinen Beinen nicht, oder warum kannst du nicht laufen? Nein, Schatz, deine Haare gefrieren sicher nicht heute, es ist über null Grad. Und sonst ziehst du deine komische Mütze an, auf der aus mir unerfindlichen Gründen «Waffel» steht. Geld twinten? Wofür? Ach, zwanzig Minuten, bevor dein Zug fährt, fällt dir ein, dass du dir das Thermalbad gar nicht leisten kannst? Was ist mit der ganzen Kohle, die du zu Weihnachten bekommen hast? Ach so, für andere Dinge vorgesehen. Was für Dinge? Ach komm, ich wills gar nicht wissen. Ab mit dir. Ja, ich twinte was. Muss ja, sonst hab ich den Rest der Ferien einen schmollenden Grinch zu Hause, der nicht mehr mit mir spricht.»