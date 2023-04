Für total unschuldig halte ich all dies nicht – gerade auch, was die Verrohung der Sprache angeht. Aber da ist noch mehr dahinter. Gewalt ist ein Kreislauf. Täter sind immer auch Opfer (was sie nicht entschuldigt). Aggressionen entstehen nicht aus dem Blauen heraus, sondern sind immer Reaktionen, wie der Neurologe Joachim Bauer in seinem Buch «Schmerzgrenze» schreibt. Wer Gewalt anwendet, dessen oder deren Schmerzgrenze wurde in der einen oder anderen Art oder Weise verletzt, physisch oder psychisch. Und meistens nicht vom selben Menschen, gegen den sich die Aggression richtet.